Adıyaman’da yol yapım çalışmaları sırasında bulundu! Tam 1600 yıllık
YAŞAM DHA
Adıyaman'da yol yapım çalışmaları esnasında kazılan alanda, Roma dönemine ait oda mezarları ile insan kemikleri bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemede, 5 iskeletin 1600 yıllık kemikler olduğu saptandı. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölge, korumaya alındı.
Adayaman'da yaşanan olay, Kahta ilçesine bağlı Kozağaç köyünün Göllük mezrasında meydana geldi. Kahta- Sincik yolunun 20'nci kilometresindeki yapım çalışmaları sırasında kazılan alanda iş makinesi operatörü, insan kemikleri ile karşılaştı.
İşçiler ise durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.
Bölgeye gelen Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, yaptığı incelemede, Roma dönemine ait oda mezarları ve insan kemikleri olduğunu belirledi.
Ekipler tarafından yapılan incelemede, 5 iskeletin 1600 yıllık kemikler olduğu saptandı.
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