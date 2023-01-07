07 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman’da yol yapım çalışmaları sırasında bulundu! Tam 1600 yıllık

Adıyaman’da yol yapım çalışmaları sırasında bulundu! Tam 1600 yıllık

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 07.01.2023 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023
ABONE OL
Adıyaman’da yol yapım çalışmaları sırasında bulundu! Tam 1600 yıllık

Adıyaman'da yol yapım çalışmaları esnasında kazılan alanda, Roma dönemine ait oda mezarları ile insan kemikleri bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemede, 5 iskeletin 1600 yıllık kemikler olduğu saptandı. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölge, korumaya alındı.

Adayaman'da yaşanan olay, Kahta ilçesine bağlı Kozağaç köyünün Göllük mezrasında meydana geldi. Kahta- Sincik yolunun 20'nci kilometresindeki yapım çalışmaları sırasında kazılan alanda iş makinesi operatörü, insan kemikleri ile karşılaştı.

İşçiler ise durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye gelen Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, yaptığı incelemede, Roma dönemine ait oda mezarları ve insan kemikleri olduğunu belirledi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, 5 iskeletin 1600 yıllık kemikler olduğu saptandı.

Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölge, korumaya alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA