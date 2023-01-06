Otogarda el bombası paniği! Polis ekiplerini alarma geçti! Mersin'de olaylı gece...
Mersin’in Silifke Şehirler Arası Otobüs Terminali girişindeki özel güvenlik görevlisinin x-ray cihazında el bombasına benzer bir nesne görmesi paniğe neden oldu. Şahıs olay yerinden kaçarken polis ekipleri alarma geçti. Kaçan şahsın terminale tekrar gelmesiyle polis şüpheliyi gözaltına alırken, el bombası olduğu iddia edilen poşeti arama çalışmaları başlatıldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesine ait Silifke Şehirlerarası Otobüs Terminali girişinde x-ray cihazı ile çanta araması yapan güvenlik görevlisi bir kişinin çantasının içerisinde el bombasına benzer bir nesne gördü. Çantasını aratmak istemeyen kişi çanta içerisinden el bombası görünümlü nesneyi alıp, çantalarını bırakarak kaçtı.
GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI
Görevlinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak terminale giriş ve çıkışları yasakladı. Kaçan kişinin çantalarını almak için tekrar otobüs terminaline gelmesiyle birlikte polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri x-ray cihazında bırakılan çantalarda ve terminal içinde arama ve inceleme yaptı. Gözaltına alınan kişi sorgusu yapılmak üzere Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis olaya yakın bölgede içerisinde el bombası olduğu iddia edilen poşeti arama çalışmalarına başladı. Olayın yaşandığı anda terminalin kalabalık ve asker sevkiyatının olduğu bildirildi.
TEKRAR OLAY YERİNE GELDİ
Silifke şehirlerarası otobüs terminaline çalışan görgü tanıkları, x-ray cihazında el bombası görünümlü bir nesneyi güvenlik görevlisinin fark ettiğini, görevlinin şahsı yakalamak için büyük çaba sarf ettiğini, kaçan kişinin daha sonra tekrar gelerek polis ekiplerince yakalandığını söyledi.
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