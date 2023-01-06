Samsun’da okul bahçesinde annesini öldüren liseli tutuklandı! İfadesi kan dondurdu
Samsun'da ortaokulda okuyan 2 çocuğunu görmeye giden 50 yaşındaki Zerrin Büyük, 17 yaşındaki oğlunun silahlı saldırısına uğradı. Talihsiz anne başına aldığı iki kurşun darbesiyle hayatını kaybederken, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen 52 yaşındaki Bilgin İ.'yi de ağır yaraladı. 17 yaşındaki lise öğrencisi A.A.Ö. ile babası 47 yaşındaki A.Ö., adliyeye sevk edildi. A.A.Ö. polisteki ifadesinde, "Annemin babamdan ayrılıp başkasıyla birlikte olduğunu öğrenince çok sinirlendim. Okula geldiğini öğrenince ben de tabancayla ateş ettim" dediği öğrenildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Zerrin Büyük'ün cenazesi ise defnedilmek üzere Tekirdağ Çerkezköy'e gönderildi. Lise öğrencisi A.A.Ö., nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. A.A.Ö.'nün babası A.Ö.’ye ise elektronik kelepçeyle ev hapsi verildi.
Samsun'da yaşanan olay, dün öğle saatlerinde, Canik ilçesindeki Tevfik İleri Ortaokulu'nda meydana geldi.
Bir süre önce A.Ö.'den boşanan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük, erkek arkadaşı Bilgin İ. ile velayeti babalarında olan 2 çocuğunun eğitim gördüğü ortaokula gitti.
Okul idaresi durumu babaya bildirdi. Babanın durumu oğluna iletmesi üzerine, bir lisede eğitim gören A.A.Ö. de okula geldi. A.A.Ö., yanındaki tabancayla okul binasında annesi Zerrin Büyük'e, ardından da bahçedeki Bilgin İ.'ye ateş edip kaçtı.
Yaralanan Zerrin Büyük ile Bilgin İ., çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ameliyata alınan Zerrin Büyük, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Bilgin İ.'nin de sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
CENAZESİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
Olay sonrası kaçan A.A.Ö. polis tarafından, suç aleti silahla evlerinde yakalandı.
Soruşturma kapsamında şüphelinin babası A.Ö. de gözaltına alındı. Baba ve oğlu, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A.Ö. polisteki ifadesinde, "Annemin babamdan ayrılıp başkasıyla birlikte olduğunu öğrenince çok sinirlendim. Okula geldiğini öğrenince ben de tabancayla ateş ettim" dediği öğrenildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Zerrin Büyük'ün cenazesi ise defnedilmek üzere Tekirdağ Çerkezköy'e gönderildi.
BABAYA EV HAPSİ, OĞLU TUTUKLANDI
Samsun'da, ortaokulda eğitim gören 2 kardeşini görmek için okula gelen annesi Zerrin Büyük'ü tabancayla vurarak öldüren, onun erkek arkadaşı Bilgin İ.'yi de yaralayan lise öğrencisi A.A.Ö., nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. A.A.Ö.'nün babası A.Ö.'ye ise elektronik kelepçeyle ev hapsi verildi.
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