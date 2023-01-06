Samsun’da okul bahçesinde annesini öldüren liseli tutuklandı! İfadesi kan dondurdu

Soruşturma kapsamında şüphelinin babası A.Ö. de gözaltına alındı. Baba ve oğlu, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A.Ö. polisteki ifadesinde, "Annemin babamdan ayrılıp başkasıyla birlikte olduğunu öğrenince çok sinirlendim. Okula geldiğini öğrenince ben de tabancayla ateş ettim" dediği öğrenildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Zerrin Büyük'ün cenazesi ise defnedilmek üzere Tekirdağ Çerkezköy'e gönderildi.

BABAYA EV HAPSİ, OĞLU TUTUKLANDI

Samsun'da, ortaokulda eğitim gören 2 kardeşini görmek için okula gelen annesi Zerrin Büyük'ü tabancayla vurarak öldüren, onun erkek arkadaşı Bilgin İ.'yi de yaralayan lise öğrencisi A.A.Ö., nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. A.A.Ö.'nün babası A.Ö.'ye ise elektronik kelepçeyle ev hapsi verildi.