Samsun’da evlat dehşeti! Okul bahçesinde annesini katletti

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde bulunan Tevfik İleri Ortaokulu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrılan ve çocuklarının velayeti boşandığı eşi Ali Ö.'de olan Zerrin Büyük, ortaokulda öğrenim gören 2 çocuğunu görmek için okula gitti.