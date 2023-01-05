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Samsun'da evlat dehşeti! Okul bahçesinde annesini katletti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.01.2023 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
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Samsun’da evlat dehşeti! Okul bahçesinde annesini katletti

Samsun'da ortaokulda okuyan 2 çocuğunu görmeye giden 50 yaşındaki Zerrin Büyük, 17 yaşındaki oğlunun silahlı saldırısına uğradı. Talihsiz anne başına aldığı iki kurşun darbesiyle hayatını kaybederken, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Bilgin İ.'yi de ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde bulunan Tevfik İleri Ortaokulu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrılan ve çocuklarının velayeti boşandığı eşi Ali Ö.'de olan Zerrin Büyük, ortaokulda öğrenim gören 2 çocuğunu görmek için okula gitti.

Okul idaresinin velayeti babada olan çocuklarını annesinin görmek istediğini telefonla bildirmesi üzerine Zerrin Büyük'ün 17 yaşındaki oğlu A.A.Ö. silahla okula gelip annesini okulun içinde kafasının 2 yerinden tabancayla vurdu.

Okulun bahçesinde bulunan annesinin arkadaşı olduğu ileri sürülen Bilgin İ.'yi (53) de kafasından ve sağ göğsünden vuran A.A.Ö., olay yerinden kaçarak Soğuksu Mahallesi'ndeki evlerine gitti.

İhbar üzerine okula ambulansla polis ekipleri sevk edildi. Oğlunun kafasından vurduğu Zerrin Büyük kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bilgin İ. ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bilgin İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Annesini ve annesinin arkadaşını tabancayla vuran A.A.Ö. ve babası Ali Ö. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından kısa sürede evlerinde, suçta kullanılan tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Bazı veliler panikleyip okula giderken polis, olayın okulla bir ilgisinin olmadığını belirtip şüphelilerin yakalandığını söyleyerek velileri sakinleştirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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