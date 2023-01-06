Konya’da okulda şehitlik köşesi! Çocuklar şehitlerin emanetlerine sahip çıkıyor!

"ŞEHİDİN EMANETLERİNİN GÖLGESİNDE OKUYORLAR"

Projenin hazırlanmasında önemli bir mesai harcayan sınıf öğretmeni Perihan Öçgüder, şehitlik köşesini anlattı. Öçgüder, "Başta eleştiri aldık. İlkokul çocuğuna ölümümü hatırlatıyorsunuz gibi birkaç olumsuz tepki aldık. Fakat tam tersi oldu ve çocuklar bu köşeye inanılmaz şekilde sahip çıktı. Camları bile kilitli değil.Buna rağmen hiçbir çocuğumuz camı açıp içindeki eşyalara elini bile değdirmedi. Çocuklara bunun ne almana geldiğini, şehitliğin önemini anlattık. Onlarda bu düşünceye inanılmaz şekilde sahip çıktı. Şehit ailelerimizden 'benim oğlumun fotoğrafını da koyar mısınız?' gibi tekliflerde geldi. Şehidimizin ismi daha önce bir yere verilmemişti, ilk kez buraya verildi. Şehidimizin annesi de inanılmaz mutlu oldu. Şehidimizin eşyalarını seve seve bizlere teslim etti. Diğer okullara da örnek olduk. Okullarda yaygınlaştırılması konusunda da proje başlattık. Bu projenin örnek olup diğer okullarımızda da olmasını istiyoruz. Biz amacımıza ulaştık. Çocuklara buranın önemini anlatabildik. Şehitlerin ölümsüz olduğunu anlattık" diye konuştu.