CİMER’e çocuklardan yüz güldüren mesajlar! Kimi Başkan Erdoğan’a babasını şikayet etti kimi şiir yazdı

ÇOCUKLAR EN ÇOK BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÖZEL HAYATINI MERAK ETTİ



Çocuklardan gelen sorular en çok Başkan Erdoğan'a geldi. İstanbul'dan mesaj gönderen bir çocuk, Başkan Erdoğan'ın özel hayatı hakkında "Sayın Cumhurbaşkanım, sizin de bizim gibi aile yaşantınız var mı? Siz de koltuğa ayaklarınızı uzatıp maç, dizi, film izliyor musunuz?Bizim gibi arkadaşlarınıza misafirliğe gidiyor musunuz?" sorularını CİMER'e gönderdi.

Çocuk, Koronavirüs dönemi hakkında da "Bilim Kurulu toplantılarınızda 3 veya 4 saat koronavirüsü mü konuşuyorsunuz?" sorusuyla masumluğunu gösterdi.