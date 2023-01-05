Manisa'da baba ve 2 yaşındaki oğlu 50 metrelik kuyuya düştü

Manisa'nın Salihli ilçesinde kuyuya düşen baba ve 2 yaşındaki oğlu için kurtarma çalışması başlatıldı. Baba Aytuğ Demir'in kuyuya düşen çocuğu Batu Demir'i kurtarırken kendisinin de kuyuya düştüğü bildirildi.