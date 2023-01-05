05 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Manisa'da baba ve 2 yaşındaki oğlu 50 metrelik kuyuya düştü

Manisa'da baba ve 2 yaşındaki oğlu 50 metrelik kuyuya düştü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.01.2023 20:37
Manisa'nın Salihli ilçesinde kuyuya düşen baba ve 2 yaşındaki oğlu için kurtarma çalışması başlatıldı. Baba Aytuğ Demir'in kuyuya düşen çocuğu Batu Demir'i kurtarırken kendisinin de kuyuya düştüğü bildirildi.
Baba ve oğlu kuyuya düştü
Baba ve oğlu kuyuya düştü
Yiyeceklerin üzerinde fare gezen iş yeri mühürlendi
Yiyeceklerin üzerinde fare gezen iş yeri mühürlendi
Balıkçıların ağına takıldı! 2 tonluk...
Balıkçıların ağına takıldı! 2 tonluk...
Samsun’da evlat dehşeti!
Samsun'da evlat dehşeti!
İstanbul’da barajlar alarm veriyor
İstanbul'da barajlar alarm veriyor
Münir Özkul’un anısına
Münir Özkul’un anısına
İstanbul Boğazı’nda denizanası tehdidi!
İstanbul Boğazı'nda denizanası tehdidi!
3 yaşındaki çocuğunu alıp 2. kattan atladı!
3 yaşındaki çocuğunu alıp 2. kattan atladı!
Endişelendiren bahar havası!
Endişelendiren bahar havası!
Konya’daki barınak vahşetinde flaş gelişme!
Konya’daki barınak vahşetinde flaş gelişme!
Almanlar petrol yok diyerek kapatmıştı!
Almanlar "petrol yok" diyerek kapatmıştı!
Taksim metrosunda yolcu raylara düştü
Taksim metrosunda yolcu raylara düştü
Daha Fazla Video Göster