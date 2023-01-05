Tekirdağ’da mide bulandıran görüntü! Yiyeceklerin üzerinde gezindi

Zabıta ekipleri iş yeri hakkında hijyen ve gerekli tedbirlere uyulmadığı gerekçesiyle tutanak tuttu ve 1295 lira idari para cezası yazdı. Ayrıca işletmeye, eksiklerinin giderilmesi için 15 gün süre verildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de hijyen denetimi yaptıkları iş yeri hakkında tutanak hazırladı.