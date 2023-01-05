Tekirdağ’da mide bulandıran görüntü! Yiyeceklerin üzerinde gezindi
YAŞAM İHA
Tekirdağ’da simit fırınındaki ürünlerin üzerinde gezinerek beslenmeye çalışan fare, saniye saniye çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Fare görülen iş yerine 1295 lira ceza ile eksiklerinin giderilmesi için 15 gün süre verildi.
Bu kişinin olayı cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaşması üzerine Çerkezköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, iş yerinde denetim yaptı.
Zabıta ekipleri iş yeri hakkında hijyen ve gerekli tedbirlere uyulmadığı gerekçesiyle tutanak tuttu ve 1295 lira idari para cezası yazdı. Ayrıca işletmeye, eksiklerinin giderilmesi için 15 gün süre verildi.
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de hijyen denetimi yaptıkları iş yeri hakkında tutanak hazırladı.
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