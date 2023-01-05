05 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ’da mide bulandıran görüntü! Yiyeceklerin üzerinde gezindi

Tekirdağ’da mide bulandıran görüntü! Yiyeceklerin üzerinde gezindi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.01.2023 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
ABONE OL
Tekirdağ’da mide bulandıran görüntü! Yiyeceklerin üzerinde gezindi

Tekirdağ’da simit fırınındaki ürünlerin üzerinde gezinerek beslenmeye çalışan fare, saniye saniye çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Fare görülen iş yerine 1295 lira ceza ile eksiklerinin giderilmesi için 15 gün süre verildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Öztrak Caddesi'nde gece yürüyen bir kişi, unlu mamullerin satıldığı iş yerinin önünden geçerken vitrindeki yiyeceklerin üzerinde fare gezdiğini fark etti.

Bu kişinin olayı cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaşması üzerine Çerkezköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, iş yerinde denetim yaptı.

Zabıta ekipleri iş yeri hakkında hijyen ve gerekli tedbirlere uyulmadığı gerekçesiyle tutanak tuttu ve 1295 lira idari para cezası yazdı. Ayrıca işletmeye, eksiklerinin giderilmesi için 15 gün süre verildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de hijyen denetimi yaptıkları iş yeri hakkında tutanak hazırladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA