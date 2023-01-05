İstanbul’da gasp şüphelilerine esnaf dayağı! O anlar kamerada
İstanbul’da sokaktan geçen biri kadın iki kişiyi durdurarak gasbetmeye çalıştıkları öne sürülen şüphelilerle esnaf arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra kavgaya dönüşen olayda tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
İddiaya göre, iki kişi, sokakta yürüyen biri kadın iki kişinin önünü keserek para istedi.
Durumu farkeden esnaf Aydın Aslan uzaktan izlemeye başladı.
Yoldan geçen kadının para vermek için cüzdanını açtığını gören Aydın Aslan olaya müdahale etti.
Esnaf ile para isteyen kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Sokak ortasındaki tekme ve yumruklu kavga çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerası ile bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
"BÜTÜN MODA'YI EKİP ŞEKLİNDE GEZİYORLAR"
Esnaf Aydın Aslan, "Ben aşağı doğru giderken baktım bir kadının önünü çevirmişler. Kadın tam cüzdanını çıkarırken ben müdahale ettim. Daha sonra yukarı doğru yürürken bina girişinde bir kişiyi daha yakaladıklarını gördüm. Oturup izledim adam cüzdanını çıkarınca müdahale ettim. Hakaret ve küfürle üzerime doğru yürüdü. O esnada arbede yaşandı. Gasp gibi. Tek yakalandıkları herkese gidiyorlar. Dün bir kadını yakaladılar. Onu kurtardık, tam cüzdan çıkartıyordu müdahale ettik. 'Bunlar gaspçı para vermeyin' dedim. Bu sefer üzerime yürüdüler, tekme attılar ben de yumruk attım. Millet toplandı araya girdi. Leş gibi alkol kokuyorlar 2 gündür bu sokaktalardı. Şu ara bütün Moda'yı ekip şeklinde geziyorlar. 1 haftadır buradalar, 25-30 yaş arasındalar. Önüne gelene akşam 20.00 gibi yapıyorlar" dedi.
"MODA'YA DADANDILAR, SOKAKTA YÜRÜRKEN ÖNÜNÜZE ATLAYIP PARA İSTİYORLAR"
Emre Çalık ise yaşanan olaydan bir gün önce annesinden de zorla para istendiğini anlatarak, "Bunlar 1 haftadır Moda'ya dadandı. Sadece dün akşam olan olay değil ondan önceki akşam annem evin önünde telefon ile konuşurken önce kadın geliyor para istiyor, annem vermeyince bu kez adam geliyor. Bu kez annem tacize uğradığını söylüyor ve adam küfür edip kaçıyor. Gerçekten modaya dadandılar. Sokakta yürürken direkt önünüze atlayıp para istiyorlar. Dün akşam yaşanan olaydan sonra annemden para isteyen kişilerin de aynı kişiler olduğunu öğrendik. Dün akşam sesi duyunca kapıya çıktım. Bir erkek ve bir kadın var 25-30 yaşlarında. Polis geldi ve peşlerinden gitti." dedi.
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