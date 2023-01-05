İstanbul’da gasp şüphelilerine esnaf dayağı! O anlar kamerada

"MODA'YA DADANDILAR, SOKAKTA YÜRÜRKEN ÖNÜNÜZE ATLAYIP PARA İSTİYORLAR"



Emre Çalık ise yaşanan olaydan bir gün önce annesinden de zorla para istendiğini anlatarak, "Bunlar 1 haftadır Moda'ya dadandı. Sadece dün akşam olan olay değil ondan önceki akşam annem evin önünde telefon ile konuşurken önce kadın geliyor para istiyor, annem vermeyince bu kez adam geliyor. Bu kez annem tacize uğradığını söylüyor ve adam küfür edip kaçıyor. Gerçekten modaya dadandılar. Sokakta yürürken direkt önünüze atlayıp para istiyorlar. Dün akşam yaşanan olaydan sonra annemden para isteyen kişilerin de aynı kişiler olduğunu öğrendik. Dün akşam sesi duyunca kapıya çıktım. Bir erkek ve bir kadın var 25-30 yaşlarında. Polis geldi ve peşlerinden gitti." dedi.