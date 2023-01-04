Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi
İstanbul'da 10 Haziran 2021 tarihinde 'balkondan düşerek' yaşamını yitiren 33 yaşındaki Anzelika Srabiants hayatını kaybetti. O anları kayda alan erkek arkadaşı Burak Ercan "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Ercan hakkında mahkeme beraat ve tahliye kararı sondası bakanlık devreye girdi.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde Ukraynalı model Anzelika Srabiants balkondan düşüp hayatını kaybetti.
İddiaya göre model Anzelika Srabiants, köpek eğitmeni Burak Ercan ile birlikte yaşıyordu. İkili Ataşehir'de bir restorana yemek yemeye gitti.
Eve dönüş yolunda aralarında tartışma yaşandı. Tartışma evde de devam etti.
Tartışma sonrası Ukraynalı model evin balkonundan aşağı düşerek hayatını kaybetti.
Korku dolu anları kayda alan ve olay sonrası tutuklanan erkek arkadaşı hakkında "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
'DELİL YOK' BERAATI
Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Burak Ercan, "Başta ben maktulün elini balkonda göremedim. Sonradan balkonda asılı olduğunu görünce telefonu bırakarak yanına koştum. Kendisini tutup çekmeye çalıştım. Bu sırada kemerimi çıkarıp bu şekilde çekmek isterken elimden kayıp düştü. Kendisine yardımcı olmak istedim" dedi.
Mahkeme, sanık Ercan'ın cezalandırılmasını gerektirecek yeterli ve somut delilin bulunmadığını belirtti, beraatına ve tahliyesine hükmetti.
BAKANLIKTAN İTİRAZ
Hükmün ardından hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hem de Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın annesi Nadiia Srabiants karara itiraz etti.
Bakanlık, sanık Burak Ercan aleyhine istinaf yoluna başvurduklarına dair mahkemeye dilekçe sunarak, gerekçeli kararın kendilerine tebliğ edilmesinin ardından gerekçeli itiraz dilekçelerini dosyaya sunacaklarını belirtti.
"KARAR USUL VE YASAYA AYKIRI"
Ukraynalı modelin annesi Nadiia Srabiants ise mahkemeye sunduğu dilekçesinde, "Karar usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle sanık aleyhine istinaf kanun yoluna başvuruyoruz" dedi.
Yine Bakanlık gibi gerekçeli kararın ardından istinaf sebep ve gerekçelerini sunacağını kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama! SSK Bağkur bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım 2023?
- Aile Bakanlığı ZAMLI ödeyecek! 2023 yılı ödemeleri arttı! Başvurana her ay yatacak! e-DEVLET ONLİNE BAŞVURU EKRANI!
- ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI! 2+1,3+1 ŞEREFLİKOÇHİSAR, ÇAMLIDERE, EVREN, BALA...3 Ocak 2023 TOKİ Ankara isim listesi BELLİ OLDU!
- Hac kayıtları ne zaman başlayacak? 2023 Hac kayıt yenileme hangi tarihte yapılacak? Hac kayıtları nereden, nasıl yapılır?
- 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek? 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Memur ve memur emeklisi EK ZAM alacak mı?
- 2023 asgari ücrete ara zam var mı, ne kadar olacak? Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?
- 15 tatile kaç gün kaldı? Sömestr tatili hangi tarihte başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2023 TATİL TAKVİMİ!
- 2023 Öğrenci ulaşım desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? 750 TL ulaşım yardımı başvuru şartları neler? BAŞVURU EKRANI!
- Fenerbahçe Antalyaspor maçı hangi kanalda? Süper Lig 17. hafta Antalyaspor- FB maçı saat kaçta oynanacak? İşte, Fenerbahçe'nin MUHTEMEL 11'İ...
- Akaryakıt Fiyatları Güncel Liste: 2023 Ocak motorin (mazot), LPG ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Zam ya da indirim var mı?
- İş yeri ve ofis kiraları ne kadar oldu? Ocak ayı ofis kiralarına yüzde kaç zam geldi? RAKAMLAR BELLİ OLDU!
- Ocak 2023 kira artış oranı ne oldu? TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama: Bu ay kiralara ne kadar zam yapılacak?