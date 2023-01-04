Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

'DELİL YOK' BERAATI

Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Burak Ercan, "Başta ben maktulün elini balkonda göremedim. Sonradan balkonda asılı olduğunu görünce telefonu bırakarak yanına koştum. Kendisini tutup çekmeye çalıştım. Bu sırada kemerimi çıkarıp bu şekilde çekmek isterken elimden kayıp düştü. Kendisine yardımcı olmak istedim" dedi.