04 Ocak 2023, Çarşamba
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Kocaeli'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.01.2023
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Kocaeli’de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 sürücü yaralandı. Trafik akışı, kazaya karışan araçlar yoldan çekilene kadar tek şeritten kontrollü sağlandı.

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