Ankara'da otobüs devrildi: 8 yaralı
Son dakika haberleri... Ankara'nın Kalecik ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada, otobüste bulunan 15 kişiden 8'i yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Feci kaza, sabah saatlerinde Ankara-Çankırı kara yolu Çandır mevkisinde meydana geldi.
Çankırı'dan Ankara'ya gelen 34 DT 5502 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, otobüste bulunan 15 kişiden 8'i yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Otobüs, çekiciyle kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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