02 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sosyal medya fenomeninin de aralarında bulunduğu 15 kişi mantardan zehirlendi

Sosyal medya fenomeninin de aralarında bulunduğu 15 kişi mantardan zehirlendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.01.2023
ABONE OL
Sosyal medya fenomeninin de aralarında bulunduğu 15 kişi mantardan zehirlendi

Bursa’da 15 kişi akşam yemeğinde yediği mantardan zehirlendi. Aralarında sosyal medya fenomeni Burak Bozdağ'ın da bulunduğu 15 kişinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA