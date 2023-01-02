Arap güzelinden milyonluk vurgun! Evlilik vaadiyle iş adamını kandırdı

EVLİLİK VAADİYLE OYALADI

Evlilik vaadiyle oyalan Wael T., sevgilisin her istediğini yerine getirir olmuştu. Maria Kammoun, İsrailli yatırımcıya ''İstediğin evi daha ucuza almak istiyorsan parayı bana nakit olarak ver. En iyi şirketi açacağım ve seni milyoner yapacağım'' dedi. Ardından tescilli güzel, sevgilisinden Avcılar'da bulunan sitede bir daireyi satın alma, diğer 3 dairesini kiraya verme ve mobilya vaadiyle para istemeye başladı.