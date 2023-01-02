Arap güzelinden milyonluk vurgun! Evlilik vaadiyle iş adamını kandırdı
Türkiye'de yaşayan İsrailli Wael T., yatırım danışmanlığı yapan 2019 Arap Dünyası Güzeli ikincisi Maria Kammoun’un kendisini 1 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Türkiye'de yaşayan, aynı zamanda yatırım yapan İsrail vatandaşı 52 yaşındaki Wael T., yeni yatırım için 2021'de aracı bir firmaya başvurdu. Firmada kendisiyle pazarlama bölümünde yer alan Lübnanlı 2019 Arap Dünyası Güzeli ikincisi Maria Kammoun ilgilendi.
Yatırım fırsatları konusunda bilgi veren, sözleşme ve satışlarda aracı firmayla Wael T. arasında köprü kuran tescilli güzelin iş ilişkisi dışına çıktığı ileri sürüldü. İddiaya göre Kammoun, samimiyeti arttırarak Wael T.'e kendi fotoğraflarını atmaya, katıldığı güzellik yarışmasını anlatmaya başladı.
''KEŞKE BÖYLE ÇOCUĞUM OLSA''
İlerleyen zamanda ikili arasındaki iş ilişkisi sevgililiğe dönüştü. Wael T., sevgilisine lüks çantalar, altın yüzük, kolyeler hediye alıyordu.
Tescilli güzel ise sevgilisini ailesiyle tanıştıracağını, evlilik vaatleriyle oyalamaya başlamıştı. İddiaya göre Maria Kammoun, yatırımcı sevgilisinin baba olma isteğini öğrendikten sonra ''Keşke böyle çocuğum olsa'' şeklinde mesajlar gönderiyordu.
EVLİLİK VAADİYLE OYALADI
Evlilik vaadiyle oyalan Wael T., sevgilisin her istediğini yerine getirir olmuştu. Maria Kammoun, İsrailli yatırımcıya ''İstediğin evi daha ucuza almak istiyorsan parayı bana nakit olarak ver. En iyi şirketi açacağım ve seni milyoner yapacağım'' dedi. Ardından tescilli güzel, sevgilisinden Avcılar'da bulunan sitede bir daireyi satın alma, diğer 3 dairesini kiraya verme ve mobilya vaadiyle para istemeye başladı.
PARAYI ALINCA ENGELLEDİ
Yatırım yapacağına inanan, sevgilisine güvenen Wael T., farklı tarihlerde toplamda 1 Milyon TL para transfer etti. Verdiği paraya rağmen dairesini alamayan yatırımcı, bir yıl oyalayan en sonunda da engelleyen sevgilisine ulaşamadı.
Maria Kammoun ile tanışmasını sağlayan aracı firmayı arayan Wael T., şirketin güvenirlik politikasına aykırı davrandığı nedeniyle Maria'nın işten çıkarıldığını öğrenince dolandırıldığını anladı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Soluğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında alan Wael T., Maria Kammoun'un kendisinin duygularını kullanarak evlilik ve yatırım vaatleriyle dolandırdığını, zararının 1.2 Milyon olduğunu ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.
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