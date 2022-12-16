İstanbul’da okulda zehirlenme iddiası! Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hicret Mahallesi'nde bulunan ortaokulun öğrencileri, yeri malı haftası sebebiyle düzenledikleri programda yedikleri yemeklerden zehirlendiği öğrenildi. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşayan 50'ye yakın öğrenci, haber verilmesi üzerine ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazı öğrencilerin özel araçlarla, bazılarının öğretmenleri ile geldiği hastaneye öğrenci velileri de akın etti.