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İstanbul’da okulda zehirlenme iddiası! Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2022 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
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İstanbul’da okulda zehirlenme iddiası! Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

İstanbul’da bir okulda yerli malı haftası etkinliklerinde yedikleri yemeklerden rahatsızlanan 50'ye yakın ortaokul öğrencisi karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hicret Mahallesi'nde bulunan ortaokulun öğrencileri, yeri malı haftası sebebiyle düzenledikleri programda yedikleri yemeklerden zehirlendiği öğrenildi. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti yaşayan 50'ye yakın öğrenci, haber verilmesi üzerine ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bazı öğrencilerin özel araçlarla, bazılarının öğretmenleri ile geldiği hastaneye öğrenci velileri de akın etti.

Gıda zehirlenmesi tespit edilen 50'ye yakın öğrencinin 35'i Arnavutköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken diğerleri ise çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi. Öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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