Van Gölü’nde sular çekildi! Peri bacaları gün yüzüne çıktı

Su çekilmesinden dolayı üzgün olduklarını belirten Gamze Tunç, "Şu anda Van Gölü kıyısında bulunan İncekaya köyündeyiz. Maalesef ki ülkemizde yaşanan kuraklıktan dolayı Van Gölü de nasibini almış bulunmaktadır. Daha önce suyun dibinde bulunan mikrobiyalitler, ne yazık ki kuraklıktan dolayı gün yüzüne çıktı. Bundan dolayı çok üzgünüz. Gerçekten Van Gölü bizim için çok değerli bir miras" dedi.

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