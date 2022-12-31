Otoyolda can pazarı: 1’i ağır 5 yaralı

ARAÇ İÇİNDE CAN PAZARI

Kaza sonrasında otomobilde bulunan Şeyda Gündüz araç içinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Ağır yaralı olan Şeyda Gündüz itfaiye ekiplerinin çalışması ile araçtan çıkarılarak ambulansa alındı. Genç kadın ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Diğer yaralılar ise olay yerine çağrılan ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, emniyet şeridindeki otomobile çarpan minibüsün sürücüsü Faruk Yertürk gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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