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Kocaeli TEM’de yanan minibüs alev topuna döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.01.2023 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
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Kocaeli TEM’de yanan minibüs alev topuna döndü

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yanan minibüs alev topuna döndü. Minibüsün alev alev yandığı o anlar kameralara yansıdı.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde minibüs alevlere teslim oldu.

İstanbul istikametinde sağ şeritte duran minibüsten bilinmeyen sebeple çıkan yangın, trafikte de yavaşlamaya sebep oldu.

Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

MİNİBÜS KÜLE DÖNDÜ

Yapılan çalışma neticesinde yangın söndürülürken alev topuna dönen minibüs kullanılmaz hale geldi.

Minibüs alev topuna döndü MİNİBÜS ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Minibüsün alev alev yandığı o anlar kameralara yansıdı.

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