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Son dakika | Kadıköy'de korku dolu anlar! 6 tekne cayır cayır yandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.01.2023
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Son dakika | Kadıköy’de korku dolu anlar! 6 tekne cayır cayır yandı

Son dakika haberi... Kadıköy Bostancı sahilde marinada bağlı bulunan teknede yangın çıktı. Alevler diğer teknelere sıçrarken, bu sırada 6 tekne yanarak kullanılamaz geldi.

Yangın, Bostancı sahilde bulunan marinada saat 05.15 sıralarında meydana geldi. Marinada bağlı bulunan teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler bu sırada diğer teknelere sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın sırasında 6 tekne yanarak kullanılamaz hale geldi.

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