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31 Aralık Cumartesi kargolar açık mı, kapalı mı? Kargolar yarın, yılbaşında çalışıyor mu? Yurtiçi, Aras, MNG, PTT kargo çalışma saatleri...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2022
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31 Aralık Cumartesi kargolar açık mı, kapalı mı? Kargolar yarın, yılbaşında çalışıyor mu? Yurtiçi, Aras, MNG, PTT kargo çalışma saatleri...

31 Aralık Cumartesi kargolar açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu sene yılbaşı Cumartesi gününe denk geliyor. 31 Aralık tarihinin Cumartesi gününe denk gelmesi dolayısıyla şehir içi ve şehirler arası kargo gönderimi yapmak isteyen vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaya devam ediyor. Peki, 31 Aralık Cumartesi kargolar açık mı, kapalı mı? Kargolar yarın, yılbaşında çalışıyor mu? Yurtiçi, Aras, MNG, PTT kargo çalışma saatleri...

31 Aralık Cumartesi kargolar açık mı, kapalı mı? Kargolar yarın, yılbaşında çalışıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılbaşına sayılı günler kala zihinlerde merak edilen durumlardan biri ise 31 Aralık günü tatil yapılıp yapılmayacağı oldu. Peki, 31 Aralık Cumartesi kargolar açık mı, kapalı mı? Kargolar yarın, yılbaşında çalışıyor mu? Yurtiçi, Aras, MNG, PTT kargo çalışma saatleri...

KARGOLAR 31 ARALIK CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Kargolar, 31 Aralık Cumartesi günü, normal cumartesi mesaisini uygulayacak.

Kargoların cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerde yapılmaktadır.

Pazar günü ise kargo dağıtımları ve alımları yapılmamaktadır. Ancak şubeye teslimatı yapılmış ise bizzat gidip kendiniz teslim alabilirsiniz. Harici olarak diğer kargo şubeleri hafta sonu hizmet vermezler.

HAFTA İÇİ MNG, YURTİÇİ, ARAS, PTT, SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Kargolar hafta içi her gün sabah 09.00'da açılıp, 18.00'de kapanıyor.

Kargoların, aynı gün dağıtılması için kargo şubelerine en geç saat 10:00'a kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

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