Kartal’da minibüs İETT otobüsüne çarptı: Yaralılar var

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan 7 yolcuya müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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