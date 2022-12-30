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Kartal'da minibüs İETT otobüsüne çarptı: Yaralılar var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.12.2022 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
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Kartal’da minibüs İETT otobüsüne çarptı: Yaralılar var

Kartal E5’te minibüs İETT otobüsüne çarptı. Yaralılar olduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza, saat 20.15 sıralarında Kartal'da D-100 karayolunda üzerinde bulunan Esenkent Durağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, durağa yolcu indirmek için yaklaşan130 Ş hattındaki S.Ö. idaresindeki İETT otobüsü önünde vatandaşa ait otomobilin aniden durması sonucunda fren yaptı.

Arkasında seyir hakindeki minibüs şoförü A.Y., hızını alamayarak İETT otobüsüne arkadan çarptı.

7 YOLCU YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle minibüste ve otobüste bulunan yolcular savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan 7 yolcuya müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Minibüs İETT otobüsüne çarptı: Yaralılar var MİNİBÜS İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI: YARALILAR VAR

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