Kartal'da minibüs İETT otobüsüne çarptı: Yaralılar var
YAŞAM İHA
Kartal E5’te minibüs İETT otobüsüne çarptı. Yaralılar olduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza, saat 20.15 sıralarında Kartal'da D-100 karayolunda üzerinde bulunan Esenkent Durağı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, durağa yolcu indirmek için yaklaşan130 Ş hattındaki S.Ö. idaresindeki İETT otobüsü önünde vatandaşa ait otomobilin aniden durması sonucunda fren yaptı.
Arkasında seyir hakindeki minibüs şoförü A.Y., hızını alamayarak İETT otobüsüne arkadan çarptı.
7 YOLCU YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle minibüste ve otobüste bulunan yolcular savruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralanan 7 yolcuya müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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