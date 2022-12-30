31 Aralık Cumartesi İstanbul, Ankara ve İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? Yılbaşında Marmaray, metro, metrobüs, İETT bedava mı? sorularının cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yıldan toplu taşıma kullanacaklar için Resmi Gazete'de yeni bir karar yayımlandı. Peki, 31 Aralık Cumartesi İstanbul, Ankara ve İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? Yılbaşında Marmaray, metro, metrobüs, İETT bedava mı?