31 Aralık Cumartesi İstanbul, Ankara ve İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? Yılbaşında Marmaray, metro, metrobüs, İETT bedava mı?
31 Aralık Cumartesi İstanbul, Ankara ve İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu sene 31 Aralık günü Cumartesi'ye denk geliyor, 1 Ocak ise Pazar günü olacak. Peki, 31 Aralık Cumartesi İstanbul, Ankara ve İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? Yılbaşında Marmaray, metro, metrobüs, İETT bedava mı?
31 Aralık Cumartesi İstanbul, Ankara ve İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? Yılbaşında Marmaray, metro, metrobüs, İETT bedava mı? sorularının cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yıldan toplu taşıma kullanacaklar için Resmi Gazete'de yeni bir karar yayımlandı. Peki, 31 Aralık Cumartesi İstanbul, Ankara ve İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? Yılbaşında Marmaray, metro, metrobüs, İETT bedava mı?
YILBAŞINDA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ? (31 ARALIK-1 OCAK)
Cumhurbaşkanı kararına göre, Marmaray, Başkentray (Ankara) ve İZBAN (İzmir) seferleri 1 Ocak saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar ücretsiz hizmet verecek. Bu durum 31 Aralık günü için geçerli değil.
İETT'den yapılan açıklamaya göre; ''2023 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak Pazar günü sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, entegrasyona dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları'nda ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacaktır.''
YILBAŞINDA METRO METROBÜS VE MARMARAY BEDAVA MI OLACAK?
31 Aralık 2022 ve 1 Ocak 2023 için İBB'den açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
Öte yandan Marmaray yılbaşında ücretsiz olacak. 1 Ocak saat 00.00'dan baslayarak 24.00'e kadar ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre yılbaşı gecesi İstanbul'daki Marmaray, Ankara'daki Başkentray ve İzmir'deki İZBAN ücretsiz olacak.
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- 31 Aralık Cumartesi İstanbul, Ankara ve İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? Yılbaşında Marmaray, metro, metrobüs, İETT bedava mı?
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