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Denizli Pamukkale'de deprem | 2022 AFAD SON DEPREMLER

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.12.2022 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
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Denizli Pamukkale’de deprem | 2022 AFAD SON DEPREMLER

Son dakika deprem haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Denizli'nin Pamukkale ilçesinde saat 00:23'te 3,6'lık bir depremin kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Denizli'nin Pamukkale ilçesinde saat 00:23'te 3,6'lık bir depremin kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Büyüklük:3.6 (Mw) Yer:Pamukkale (Denizli) Tarih:2022-12-30 Saat:00:23:56 TSİ Enlem:37.898 N Boylam:29.217 E Derinlik:8.28 km

2022 AFAD SON DEPREMLER

30-12-2022 00:23:56 37.898 29.217 8.28 MW 3.6 Pamukkale (Denizli)
30-12-2022 00:12:01 36.617 22.041 6.56 MW 4.5 İyon Denizi 539655
29-12-2022 22:56:08 38.444 27.115 10.18 ML 1.6 Ege Denizi - İzmir Körfezi - [01.44 km] Karşıyaka (İzmir)
29-12-2022 21:10:07 39.068 27.811 7 ML 2.0 Kırkağaç (Manisa)
29-12-2022 20:47:23 39.736 41.32 6.01 ML 1.5 Tekman (Erzurum)

29-12-2022 20:47:01 34.942 37.571 5.82 ML 2.8 Al-Mukharram, Humus (Suriye) - [161.70 km] Altınözü (Hatay)
29-12-2022 20:35:44 34.793 25.23 6.81 ML 2.2 Akdeniz
29-12-2022 20:16:23 38.6 28.057 9.85 ML 1.5 Marmara Gölü - [03.15 km] Salihli (Manisa)
29-12-2022 20:02:46 36.864 35.239 29.34 ML 1.9 Seyhan (Adana)
29-12-2022 20:02:32 37.988 27.159 7.01 ML 1.1 Menderes (İzmir)

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