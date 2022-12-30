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Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.12.2022
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Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı

Son dakika haberine göre Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Yerel feribot seferleri ise sürüyor.

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