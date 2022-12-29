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Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? MPİ 2023 çekiliş detayları açıklandı mı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2022
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Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? MPİ 2023 çekiliş detayları açıklandı mı?

Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango yılbaşı bileti alanlar heyecanla çekiliş gününü bekliyor. Bu yıl büyük ikramiye tam 200 milyon TL. Peki, Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? MPİ 2023 çekiliş detayları açıklandı mı?

Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? MPİ 2023 çekiliş detayları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango yılbaşı bileti alanlar heyecanla çekiliş gününü bekliyor. Bu yıl büyük ikramiye tam 200 milyon TL. Peki, Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda yayınlanacak? MPİ 2023 çekiliş detayları açıklandı mı?

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi gerçekleştirilecek.

Çekiliş, Milli Piyango Online sitesi üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

YILBAŞI BİLET FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

2023 Yılbaşı çekilişi bilet fiyatları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları şöyle;

Tam bilet : 200 TL

Yarım bilet : 100 TL

Çeyrek bilet: 50 TL

DAĞITIM GARANTİLİ

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Bu yılki bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL olarak belirlendi. Oyun severler, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerde bulunan terminallerden dijital bilet olarak alabiliyorlar.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

3 rakamı 3 kez çıktı

2 rakamı 10 kez çıktı

1 rakamı 9 kez çıktı

7 rakamı 9 kez çıktı

4 rakamı 7 kez çıktı

5 rakamı 7 kez çıktı

6 rakamı 7 kez çıktı

MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR

2021 yılında - 9876066

2020 yılında - 9884757

2019 yılında - 1358490

2018 yılında - 9794035

2017 yılında - 2796288

2016 yılında - 0556013

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