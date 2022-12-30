Ankara’da 17 yaşındaki Esma’yı boğarak öldürmüştü! Cani annenin cezası belli oldu

Çakmak'ın avukatı, tutuklu sanık Hamide Çakmak'ın cinayeti bir cinnet halinde işlediğini belirterek, "Olayın vahametinden dolayı müvekkilimin vermiş olduğu ifadede psikolojik olarak iyi olmadığı anlaşılmaktadır. Şu an cezaevinde de psikolojik destek alıyor. Huzurda vermiş olduğu ifadeleri doğrulayan tanık beyanlar mevcuttur. Maktulenin kardeşinin vermiş olduğu ifadede, olay günü Esma Nur Çakmak'ın anneye söylenmeyecek cümleler söyleyerek sinkaflı küfürler ettiği belirtildi" diye savuma yaptı.