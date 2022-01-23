"İntihar etti" denilen Esmanur Çakmak'ı annesi boğarak öldürmüş!
Ankara'nın Mamak ilçesinde, ailesinin kendisini iple asarak yaşamına son verdiğini belirttiği 18 yaşındaki lise öğrencisi Esmanur Çakmak'ı annesi Hamide Çakmak'ın boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden anne Çakmak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Bostancık Mahallesi 1580'inci sokaktaki evde meydana geldi.
Hamide Çakmak, 112 acil servisi arayarak kızı Esmanur'un kendini iple asarak intihar ettiği ihbarında bulundu.
İhbar üzerine eve giden sağlık ve polis ekipleri, yerde bulunan Esmanur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Çelişkili ifadelerde bulunan anne Hamide Çakmak ile daha sonra eve gelen baba Y.Ç. gözaltına alındı.
EMNİYETTE SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Çiftin emniyetteki ifadesinde Esmanur'un annesi Hamide Çakmak tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Anne Çakmak, tartışma sonucu Esmanur'u boğarak öldürdüğünü, daha sonra sağlık ekiplerini arayarak kızının iple kendini astığı yönünde ihbarda bulunduğunu söyledi.
Baba Y.Ç. ise olay sırasında evde olmadığını, eşinin telefonda bilgi vermesi üzerine eve geldiğini söylediği belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından Y.Ç. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Hamide Çakmak tutuklandı. Esmanur Çakmak'ın cenazesi ise yakınları tarafından toprağa verildi.
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