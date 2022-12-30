Beşinci günün şafağında yerler bembeyaz olacak ❄ Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı | Yılbaşında hava nasıl olacak? Dondurucu soğuklar...

TÜRKİYE'YE GERÇEK MANADA KIŞ GELİYOR

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada Türkiye'ye gerçek kışın geleceğini belirtti. Ökten, "Türkiye gerçek mânâda Kış'a giriyor. Kasım ve Aralık aylarının Avrupa ve Abd için çok soğuk geçeceğini söylemiştik. Ocak ayından itibaren Mart sonuna kadar Türkiye soğuk tarafta kalacak. Stratosferik darbe de başlıyor. Soğuk ve kar yağışları Ülkemize atak üzerine atak yapacak..." ifadelerini kullandı.