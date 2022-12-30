Beşinci günün şafağında yerler bembeyaz olacak ❄ Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı | Yılbaşında hava nasıl olacak? Dondurucu soğuklar...
Yeni yıla artık sayılı saatler kala yurdun büyük kısmında güneş yüzünü gösterdi. Vatandaşlar yılbaşında hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? gibi sorulara yanıt ararken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Yurtta sabah saatlerinde sis etkili olurken, Meteoroloji gün vererek yoğun kar yağışı için uyarıda bulundu. Meteoroloji uzmanları ise ABD'de etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğukların ülkemize doğru akacağını belirtirken, Türkiye'nin 5.500 metre üzerinden eksi 46 derecelik bulutlar geçebileceğini belirtti.
2023 yılına girmeye artık sayılı saatler kala vatandaşlar internette "yılbaşında kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı.
Yurdun büyük kısmında güneş kendisini göstermeye başlarken, yoğun sis vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaşırken, tarih vererek uyarılarda bulundu.
TÜRKİYE'YE GERÇEK MANADA KIŞ GELİYOR
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada Türkiye'ye gerçek kışın geleceğini belirtti. Ökten, "Türkiye gerçek mânâda Kış'a giriyor. Kasım ve Aralık aylarının Avrupa ve Abd için çok soğuk geçeceğini söylemiştik. Ocak ayından itibaren Mart sonuna kadar Türkiye soğuk tarafta kalacak. Stratosferik darbe de başlıyor. Soğuk ve kar yağışları Ülkemize atak üzerine atak yapacak..." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Ökten, "Çok az kaldı İstanbul. Kıştan ümidim yok diyenlere şaşırıyorum. İstanbul'a 2012'de ilk Kar 14 Ocak'ta yağdı. 6 tane örtülük kar geldi. 2012 Kışından memnun olmayan yoktur sanırım. 2004'te ilk kar 8 Ocak'ta geldi. Bugün 24 Aralık ve veriler çok iyi geliyor. Az daha sabır..." dedi.
ABD'DEKİ SOĞUKLAR TÜRKİYE'YE DOĞRU AKACAK
Amerika Birleşik Devletleri'nde, soğuk hava ve kar fırtınaları sebebiyle hayat adeta durma noktasına geldi.1,7 milyon ev ve iş yerine elektrik verilemiyor. Uzmanlar eksi 53 dereceyi bulan dondurucu soğukların 200 milyondan fazla kişiyi etkileyebileceğini belirtiyor. Kerem Ökten ise, "ABD kar altında. Sert bir Aralık ayı yaşadılar. Ocak ayını ise daha ılıman geçirecekler. Soğuklar artık Türkiye'ye akmaya başlayacak..." diye paylaşım yaptı.
SİBİRYA KÖKENLİ SOĞUKLAR
Ökten ayrıca "Sibirya sistemleri güçlenerek gelir. İzlanda sistemleri zayıflayarak gelir. Türkiye'ye gelmesini beklediğimiz soğuklar Sibirya kökenli. Dolayısıyla her gün güncellemelerde daha da güçlenen soğuklar göreceğiz. Efsanevi bir sistem gelebilir..." dedi.
OCAK, ŞUBAT VE MART AYLARINDA DONDURUCU SOĞUKLAR
Ökten son yaptığı paylaşımda "Dikkat! Ocak ayında Sibirya soğukları Balkanlar ve ülkemize sık sık inebilir. Ocak, Şubat ve Mart aylarında dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışları hayatı olumsuz etkileyebilir.
TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDEN -46 DERECELİK BULUTLAR GEÇEBİLİR
Ocak ayı çok çetin kış koşulları görülebilir. Öyle senaryolar var ki; Türkiye'nin 5.500 metre üzerinden -46 derecelik bulutlar geçebilir." ifadelerini kullandı.
YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?
Önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; yılın ilk günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de kar yağışı beklenmiyor.
BU TARİHLERE DİKKAT: KUVVETLİ KAR YAĞIŞI GELİYOR
2022'nin son günleri perşembe, cuma, cumartesi ve 2023'ün ilk günleri pazar, pazartesi, salı; batı ve kıyı bölgelerde sıcaklık ortalamanın üzerine çıkacak.
Bugünlerde Türkiye'de yağış görünmüyor. Önümüzdeki hafta çarşamba, perşembe (4-5-6 Ocak) Anadolu'ya kar gelecek, ama batıda kar yok.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Az bulutlu
EGE
Parçalı, iç kesimlerinin az bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde Muğla kıyıları ile gece saatlerinde Aydın çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer ve pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Az bulutlu
KAYSERİ °C, 6°C
Az bulutlu
KONYA °C, 10°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 12°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 11°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI °C, 5°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 1°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Az bulutlu
VAN °C, 6°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 11°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Az bulutlu
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