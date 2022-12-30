Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz kitaplarla anılacak

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz anısına düzenlenen kitap kampanyasına destek veren herkese teşekkür eden Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Siirt'in yetiştirdiği Siirt'in evladı Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz anısına düzenlenen 'Kitaplıklar Umutla Dolsun' kitap kampanyasını başlatmak üzere bir araya geldik. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz için tüm Siirt ve çocuklar için tüm umutlarımız için çok anlamlı bir çalışma çok güzel düşünülmüş bir çalışma. Ben bu kampanyayı başlatan Cumhuriyet Başsavcımız emek veren Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve tüm hakim, savcı, kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımız, gençlerimiz için. Bu Kampanyaya ön ayak olan herkese çok teşekkür ediyorum. Rahmetli Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle, minnetle anıyorum. Tüm Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.