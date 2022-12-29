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Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy'un öldüğü kazayla ilgili flaş gelişme! İstenen ceza belli oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
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Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy’un öldüğü kazayla ilgili flaş gelişme! İstenen ceza belli oldu

Manken ve sunucu Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy Ankara'da geçirdiğ kazada hayatını kaybetmişti. 73 yaşındaki Haydar Ulusoy'a cipiyle çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan Elif Nasır hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda 4 Aralık günü Elif N., 06 DV 2053 plakalı cipiyle çalıştığı avukatlık bürosuna giderken yolun karşısına geçmeye çalışan emekli Albay Haydar Ulusoy'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan sürücü Elif Nasır, tutuklandı.

Kazayla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, seyir halindeyken aniden karşısına çıkan Ulusoy'a çarptığını söyleyen Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ayrıca mahkumiyet halinde sürücünün ehliyetine 3 yıla kadar el konulması istendi. İddianame Ankara 39'ncu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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