Özge Ulusoy’un babası Haydar Ulusoy’un öldüğü kazayla ilgili flaş gelişme! İstenen ceza belli oldu

Kazayla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, seyir halindeyken aniden karşısına çıkan Ulusoy'a çarptığını söyleyen Nasır hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.