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Feci kazada babasını toprağa verdi! Özge Ulusoy’dan çarpıcı paylaşım! Korkunç gerçeği açıkladı! Meğer sürücü...

Özge Ulusoy baba acısıyla yıkıldı! Ünlü mankenin babası geçen hafta babası yaya geçidinde karşıdan karşıya geçerken araba çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Özge Ulusoy'un sosyal medya hesabından kazaya dair paylaştığı ayrıntılar dehşete düşürdü. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.12.2022 15:56 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 15:56
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Feci kazada babasını toprağa verdi! Özge Ulusoy’dan çarpıcı paylaşım! Korkunç gerçeği açıkladı! Meğer sürücü...

Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy, Ankara'da karşıdan karşıya geçerken araba çarpması sonucunda yaşamını yitirdi. Babasının beklenmeyen ölümüyle adeta yıkılan Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kan donduran kazanın ayrıntılarını satır satır anlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Feci kazada babasını toprağa verdi! Özge Ulusoy’dan çarpıcı paylaşım! Korkunç gerçeği açıkladı! Meğer sürücü...

Ulusoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Babam hayatı boyunca kurallara riayet eden biriydi.

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Feci kazada babasını toprağa verdi! Özge Ulusoy’dan çarpıcı paylaşım! Korkunç gerçeği açıkladı! Meğer sürücü...

BİR JİP BABAMA YAYA GEÇİDİNDEYKEN ÇARPIP ONU ÖLDÜRDÜ

Askerde havacı, füzeci albay rütbesi vardı ve ömrü boyunca askeri hakimlik yaptı ve kendisi hak, hukuk, adalet için ülkesi ve milleti için bir ömür çalıştı ve savaştı. 4 Aralık Pazar günü saat 14:05 sıralarında bir jip babama yaya geçidindeyken çarpıp onu öldürdü. Babam yaya geçidinden geçerken bu jip 100 Km'den daha yüksek bir hızla ona vurdu. Üzüntümüz tarifsiz ve çok büyük. Maalesef üzüntümüzü daha da derinleştiren detaylar var!

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Feci kazada babasını toprağa verdi! Özge Ulusoy’dan çarpıcı paylaşım! Korkunç gerçeği açıkladı! Meğer sürücü...

"FRENE BİLE BASMAMIŞ!"

Bu detaylardan biri de çarpan aracın frene bile basmamış olması! Bunu tekrar edeceğim! Araç frene bile basmamış. Fren izi yok! Bu korkunç bir olay, düşündükçe kanım donuyor. Frene basmamak ne demek?

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Feci kazada babasını toprağa verdi! Özge Ulusoy’dan çarpıcı paylaşım! Korkunç gerçeği açıkladı! Meğer sürücü...

Kamuoyunu aydınlatmak için gerekli noktalarda gerekli açıklamaları yapacağım. Dosyaya bilerek yanlış yansıtılan şeyler var. İddia edilenin aksine babamın otopsi raporunda vücudundaki kırıklar, iç kanama ve hasarlar vücudunun sol tarafında.