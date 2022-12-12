12 Aralık 2022, Pazartesi
Feci kazada babasını toprağa verdi! Özge Ulusoy’dan çarpıcı paylaşım! Korkunç gerçeği açıkladı! Meğer sürücü...
Özge Ulusoy baba acısıyla yıkıldı! Ünlü mankenin babası geçen hafta babası yaya geçidinde karşıdan karşıya geçerken araba çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Özge Ulusoy'un sosyal medya hesabından kazaya dair paylaştığı ayrıntılar dehşete düşürdü. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 12.12.2022 15:56 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 15:56
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