Feci kazada babasını toprağa verdi! Özge Ulusoy’dan çarpıcı paylaşım! Korkunç gerçeği açıkladı! Meğer sürücü...

BİR JİP BABAMA YAYA GEÇİDİNDEYKEN ÇARPIP ONU ÖLDÜRDÜ

Askerde havacı, füzeci albay rütbesi vardı ve ömrü boyunca askeri hakimlik yaptı ve kendisi hak, hukuk, adalet için ülkesi ve milleti için bir ömür çalıştı ve savaştı. 4 Aralık Pazar günü saat 14:05 sıralarında bir jip babama yaya geçidindeyken çarpıp onu öldürdü. Babam yaya geçidinden geçerken bu jip 100 Km'den daha yüksek bir hızla ona vurdu. Üzüntümüz tarifsiz ve çok büyük. Maalesef üzüntümüzü daha da derinleştiren detaylar var!