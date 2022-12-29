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İzmir’de boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla katledildi! Öldürülen Ezgi'nin kardeşi: “En ağır cezayı almasını istiyoruz”

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
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İzmir’de boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla katledildi! Öldürülen Ezgi’nin kardeşi: “En ağır cezayı almasını istiyoruz”

İzmir'de, boşanma aşamasındaki 31 yaşındaki Ezgi Özarslan'ı canice  öldürüp kaçan Deniz Özarslan aradan geçen 154 güne rağmen bulunamadı. Ezgi Özarslan'ın kardeşi Hazal Zerkin, ailesiyle birlikte yeni yıla hüzünle gireceklerini belirterek, tek isteklerinin şüphelinin yakalanıp, en ağır cezayı alması olduğunu söyledi.

İzmir'de yaşanan olay, 28 Temmuz'da, Mersinli Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip, kaçtı. Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ezgi Özarslan'ın beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Ancak, Ezgi Özarslan'ın koronavirüs testi pozitif çıkınca organları alınamadı. Ezgi Özarslan, 11 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

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Katil zanlısı Deniz Özarslan'ın yakalanması için güvenlik güçleri çalışmalarını sürdürürken, aradan geçen 154 güne rağmen sonuç alınamadı. Bu süreçte Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri de afiş çalışması yaptı. İlk olarak İzmir'de şehrin işlek noktalarına yapıştırılan ve Deniz Özarslan'ın fotoğrafının da bulunduğu ilanlara, 'Ezgi Zerkin'in katili Deniz Özarslan nerede?' yazıldı. Sonrasında başka şehirlerde de afiş çalışması gerçekleştirildi.

Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Adana, Isparta, Ankara, Eskişehir, Gaziantep, Antalya, Kocaeli, Manisa, İstanbul, Balıkesir, Niğde, Düzce ve Samsun'da da Özarslan'ın fotoğrafının da bulunduğu ilanlara, 'Ezgi Zerkin'in katili Deniz Özarslan aranıyor' yazılı afişler işlek caddelerdeki duvarlar ve direklere yapıştırıldı.

Kadınların güç birliği yaparak gerçekleştirdiği bu çalışmadan da bu sonuç çıkmadı.

Yeni yıla hüzünle gireceklerini belirten Ezgi'nin kardeşi Hazal Zerkin, bir an önce katil zanlısının yakalanması ve yargılanarak en ağır cezayı alması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Birçok kişinin bildiği gibi ablam Ezgi Zerkin, boşanma aşamasında olduğu eşi Deniz Özarslan tarafından başından silahla vuruldu. 11 Ağustos'a kadar yaşama tutunmaya çalıştı. Vurulan ilk kadın ablam değildi ama son kadın da ablam olmadı. Ablamın vurulmasıyla beraber aynı hafta içerisinde 4 kadın cinayeti haberi daha aldık. 31 yaşında gencecik bir kadın toprağın altında. Sesini çıkartmayan, duyarsız kalan, katili savunan, aklamaya çalışan, saklayan herkes potansiyel bir katildir." dedi.

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