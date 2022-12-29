Liselilerden sınıf arkadaşına şiddet! Tekme tokat dövüp dalga geçtiler
Zonguldak'taki bir lisede N.G. isimli öğrenciye sınıf arkadaşları şiddet uyguladı. Zorla dans ettirip dalga geçilen N.G.'yi kayıt altına alan öğrenciler hakkında harekete geçildi.
Olay, Ereğli Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Lisede çekilen görüntülerde 11'inci sınıf öğrencisi N.G. sınıftaki arkadaşları tarafından darbedildi.
Görüntülerde N.G.'yi aralarına alan öğrenciler tekme ve tokat vurarak darbetti. Bir öğrenci ise N.G.'nin başını art arda beyaz tahtaya vurdu. Baskı uygulanan N.G.'ye zorla şınav çektirildi. Ortalarına alan öğrenciler oynaması konusunda da N.G.'ye baskı yaptı.
Çekilen görüntülerin yayılmasından sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü durumu polise bildirirken, okul yönetimi de disiplin işlemi başlattı. Ayrıca, Ereğli Kaymakamlığı konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.
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