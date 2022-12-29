Son dakika: Antalya Kaş'ta deprem | 2022 son depremler
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 17.03'te 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi
Büyüklük: 4.0 (Mw) Yer: Akdeniz - [35.63 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2022-12-29 Saat: 17:03:46 TSİ Enlem: 35.923 N Boylam: 29.438 E
29-12-2022 17:03:46 35.86 29.407 14.64 MW 3.9 Akdeniz - [43.13 km] Kaş (Antalya)
29-12-2022 16:28:44 40.779 30.996 12.67 ML 1.5 Gölyaka (Düzce)
29-12-2022 16:12:20 37.334 29.467 7 ML 1.2 Acıpayam (Denizli)
29-12-2022 15:52:56 39.787 41.292 4.53 ML 0.9 Tekman (Erzurum)
29-12-2022 15:51:22 39.687 41.303 13.16 ML 1.8 Tekman (Erzurum)
29-12-2022 15:37:45 39.589 29.223 7.02 ML 1.6 Tavşanlı (Kütahya)
29-12-2022 15:23:58 41.13 34.17 6.95 ML 1.5 Tosya (Kastamonu)
29-12-2022 15:08:34 39.755 30.177 7 ML 1.3 İnönü (Eskişehir)
29-12-2022 14:29:28 38.251 31.575 7 ML 1.4 Akşehir (Konya)
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