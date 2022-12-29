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Son dakika: Antalya Kaş'ta deprem | 2022 son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
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Son dakika: Antalya Kaş’ta deprem | 2022 son depremler

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 17.03'te 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre Antalya'nın Kaş ilçesinde 17.03'te 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi

Büyüklük: 4.0 (Mw) Yer: Akdeniz - [35.63 km] Kaş (Antalya)

Tarih:2022-12-29 Saat: 17:03:46 TSİ Enlem: 35.923 N Boylam: 29.438 E

29-12-2022 17:03:46 35.86 29.407 14.64 MW 3.9 Akdeniz - [43.13 km] Kaş (Antalya)

29-12-2022 16:28:44 40.779 30.996 12.67 ML 1.5 Gölyaka (Düzce)
29-12-2022 16:12:20 37.334 29.467 7 ML 1.2 Acıpayam (Denizli)
29-12-2022 15:52:56 39.787 41.292 4.53 ML 0.9 Tekman (Erzurum)


29-12-2022 15:51:22 39.687 41.303 13.16 ML 1.8 Tekman (Erzurum)
29-12-2022 15:37:45 39.589 29.223 7.02 ML 1.6 Tavşanlı (Kütahya)
29-12-2022 15:23:58 41.13 34.17 6.95 ML 1.5 Tosya (Kastamonu)
29-12-2022 15:08:34 39.755 30.177 7 ML 1.3 İnönü (Eskişehir)
29-12-2022 14:29:28 38.251 31.575 7 ML 1.4 Akşehir (Konya)

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