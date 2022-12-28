Japon uzmandan Türkiye’ye büyük deprem uyarısı: Marmara Bölgesi’ni işaret etti iki fay kırılıyor dedi

"TÜRKİYE DEPREM UYARI SİSTEMİ KONUSUNDA JAPONYA İLE BAĞLANTI KURDU"



Türkiye'deki deprem erken uyarı sistemi ile Japonya'daki sistem arasındaki farkı anlatan Moriwaki, "Japonya'nın depremi ile Türkiye depreminin arasında biraz fark var. Japonya'nın depremi birazcık derin yerde. Deprem biliyorsunuz önce P dalga geliyor, sonra S dalga geliyor. Bunların arasında 10 saniye 20 saniye fark var. Onun için herkesin telefonunda Japonya'da uyarı sistemi var. Bu çünkü depremin P dalga geldikten sonra, 10 saniye 20 saniye varsa kaçabilir veya bir şey yapabilir. Ama genel olarak Türkiye'de aşağıdan direkt olarak vuruyor. O zaman P ve S olarak saniye olarak çok az ama yine de bunu da Türkiye de yapmaya başladı ve Japonya ile bunun bağlantısını kurdu" dedi.