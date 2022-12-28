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Japon uzmandan Türkiye'ye büyük deprem uyarısı: Marmara Bölgesi'ni işaret etti iki fay kırılıyor dedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.12.2022 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
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Japon uzmandan Türkiye’ye büyük deprem uyarısı: Marmara Bölgesi’ni işaret etti iki fay kırılıyor dedi

Afyon'da bir konferansa katılmak üzere Türkiye'ye gelen Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Türkiye'de özellikle Marmara bölgesinde büyük depremin beklendiğini ifade etti. Ülke genelinde iki fay hattında kırılmalar olduğunu söyleyen Moriwaki, Türkiye'nin deprem uyarı sistemi konusunda Japonya ile bağlantı kurduğunu da ifade etti.

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Afyon'da düzenlenen 'Depremle yaşamak' konulu seminerde Türkiye'ye yönelik önemli uyarılarda bulundu.

TÜRKİYE'DE BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENİYOR

Seminer öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Moriwaki, Türkiye'nin de Japonya gibi deprem ülkesi olduğunu söyledi. Deprem için öncelikle hazır olmanın gerektiğine dikkati çeken Moriwaki, eğitimin önemli olduğunu vurguladı. Moriwaki, "Türkiye'de Japonya gibi bir deprem ülkesi. Depreme hazır olmak çok önemli. Tüm kurumların ve insanların hazır olması gerekir. Türkiye'de büyük bir deprem bekleniyor, özellikle Marmara Bölgesi'nde. Doğu Anadolu fayı ve Ege fayı da kırılmaya başladı" dedi.

"TÜRKİYE JAPONYA'DAN YÖNETMELİKLERDE DAHA KATI"

Afyonkarahisar'ın en tehlikeli bölgede kıpkırmızı olduğunu ifade eden Moriwaki, "2-3 kez 6'nın üzerinde deprem yaşadı. Dünyadaki depremlerin yüzde 20'si Japonya'da gerçekleşiyor. Japonya, çok büyük depremler yaşadı. Japonya'da insanlar bunları yaşadığı için tam hazır oluyor. Türkiye'deki binaların yüzde 60'ı kaçak. Yönetmelik çok iyi artık, Türkiye Japonya'dan daha katı. Ama ona rağmen bunu takip etmiyor herkes. Onun için sıkıntı burası. Bunu çözmek lazım" diye konuştu.

"TÜRKİYE DEPREM UYARI SİSTEMİ KONUSUNDA JAPONYA İLE BAĞLANTI KURDU"

Türkiye'deki deprem erken uyarı sistemi ile Japonya'daki sistem arasındaki farkı anlatan Moriwaki, "Japonya'nın depremi ile Türkiye depreminin arasında biraz fark var. Japonya'nın depremi birazcık derin yerde. Deprem biliyorsunuz önce P dalga geliyor, sonra S dalga geliyor. Bunların arasında 10 saniye 20 saniye fark var. Onun için herkesin telefonunda Japonya'da uyarı sistemi var. Bu çünkü depremin P dalga geldikten sonra, 10 saniye 20 saniye varsa kaçabilir veya bir şey yapabilir. Ama genel olarak Türkiye'de aşağıdan direkt olarak vuruyor. O zaman P ve S olarak saniye olarak çok az ama yine de bunu da Türkiye de yapmaya başladı ve Japonya ile bunun bağlantısını kurdu" dedi.

"DEPREM VARSA NEREDE OLURSA OLSUN, HAZIR OLMAK LAZIM"

İstanbul depremi hakkında önerisinin ne olduğu sorusuna cevap veren Moriwaki, "Deprem varsa nerede olursa olsun, hazır olmak lazım. Bu eğitimle, binadaki oranla maalesef yüzde 50 kaçak bina için bunu düzeltmek lazım. Bunları daha hızlı hale getirmek lazım. Yeniden bina yapma değil güçlendirme yapılırsa daha çabuk yürüyebilir" diye konuştu.

Kahramanmaraş’ta deprem KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

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