İzmir’de 2 çocuk annesini boğazından keserek öldürmüştü! Cani eşin ifadesi kan dondurdu
İzmir'de 36 yaşındaki 2 çocuk annesi Nurhan Fırat, eşi Ahmet Fırat tarafından boğazından kesilerek canice katledildi. Tutuklu Ahmet Fırat’ın polisteki ifadesi ortaya çıktı. Fırat, “Sokak kedilerine bakıyordu. Ev işleriyle hiç ilgilenmemeye başladı. Bu yüzden daha önce de defalarca aramızda tartışma çıkmıştı" dediği öğrenildi.
İzmir'de yaşanan olay, dün saat 11.30 sularında, Karabağlar ilçesi Limontepe Mahallesi 9752 Sokak'taki evde meydana geldi. Ahmet Fırat ile eşi Nuran Fırat arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Ahmet Fırat, eline geçirdiği bıçakla eşini boğazından bıçakladı. Nuran Fırat kanlar içinde kalırken, eşi olay sırasında evde olan 5 yaşındaki çocuğunu alt kattaki ev sahibine bırakıp, otomobiliyle kaçtı.
Nuran Fırat'ın çığlıklarını duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Nuran Fırat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Nuran Fırat'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Biri 5, diğeri 12 yaşında iki çocukları bulunan çiftin büyük çocuklarının ise olay sırasında okulda olduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan şüpheli Ahmet Fırat, Urla'da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Ahmet Fırat'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Son dönemde eşiyle sürekli olarak tartıştıklarını söyleyen şüphelinin "Sokak kedilerine bakıyordu. Ev işleriyle hiç ilgilenmemeye başladı. Bu yüzden daha önce de defalarca aramızda tartışma çıkmıştı" dediği öğrenildi.
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