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İstanbul'da gece yarısı zincirleme kaza! Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
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İstanbul’da gece yarısı zincirleme kaza! Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Takla atan bir otomobilde yangın çıkarken kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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