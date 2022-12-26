Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2023: MPİ çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? 2023 büyük ikramiye açıklandı mı?
MPİ çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter heyeti huzurunda gerçekleştirilen çekiliş canlı olarak şans oyunu severlerle paylaşılıyor. Peki, MPİ çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? 2023 büyük ikramiye açıklandı mı?
MPİ çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? 2023 büyük ikramiye açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mili Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yılbaşı çekilişine sayılı günler kaldı. Şansına güvenenler bir bilet alarak milyon lira değerindeki büyük ödülün sahibi olmak istiyor. Peki, MPİ çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? 2023 büyük ikramiye açıklandı mı?
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2023
2022'nin sonuna gelinmesiyle birlikte 2023 yılbaşına sayılı günler kaldı. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları da bu bağlamda merak edilen konulardan bir tanesi oldu. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü yılbaşı bilet fiyatlarını paylaştı.
Şansına güvenenler de bir bilet alarak çekilişin yapılacağı saati beklemeye başladı. İşte yılbaşı bilet fiyatları...
Milli Piyango yılbaşı çeyrek bilet fiyatı: 50 TL
Milli Piyango yılbaşı yarım bilet fiyatı: 100 TL
Milli Piyango yılbaşı tam bilet fiyatı: 200 TL
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ 2023 NE KADAR, KAÇ TL?
Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan bilgilere göre bu yılki büyük ikramiye tutarı açıklandı. Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi 200 milyon TL olacak. Çekilişle toplamda 1 milyar 395 milyon 900 bin TL dağıtılacak. Milli Piyango yılbaşı biletleri 31 Aralık 2022 12.00'a kadar satın alınabilecek.
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