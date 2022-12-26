Son dakika: İstanbul'da 8 saatlik su kesintisi! İSKİ o ilçeleri duyurdu! Ani gelişen arıza sonrası sabaha kadar su verilmeyecek
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada ana isale hattında yaşanan ani arıza sonrası 4 ilçede bazı mahallelerde sabah 07.00'ye kadar su verilmeyeceği belirtildi. İşte o mahalleler...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ana ishale hattında ani gelişen arıza nedeniyle Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı mahallerinde sabah 07.00'ye kadar su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
İSKİ'den yapılan açıklamada, ana isale hattında ani gelişen bir arıza meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, Fatih ilçesinde Akşemsettin, Ali Kuşçu, Alemdar, Atik Ali, Ayvansaray, Balaban Ağa, Balat, Beyazıt, Derviş Ali, Hacı Kadın, Haseki Sultan, Hırka-i Şerif, İskenderpaşa, Karagümrük, Kemal Paşa, Mevlanakapı, Molla Fenari, Molla Gürani, Molla Hüsrev, Seyit Ömer, Şehremini, Topkapı, Yavuz Sultan Selim, Zeyrek, Cibali, Hoca Gıyasettin, Kalenderhane ve Süleymaniye mahallelerinde su kesintisinin yaşandığı aktarıldı.
Bayrampaşa ilçesinde Orta Mahalle, Yenidoğan, Vatan ve Terazidere mahallelerinde; Eyüpsultan'da Topçular ve Zeytinburnu'nda ise Maltepe Mahallesi'nin su kesintisinden etkilendiği kaydedildi.
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