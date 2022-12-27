Mikroçip uygulaması için ek süre verildi mi? Evcil hayvanlara mikroçip uygulamasında süre uzatılacak mı? Bakan Kirişci açıkladı!
Evcil hayvan sahiplerini ilgilendiren mikroçip uygulaması son zamanlarda merak konusu oluyor. Söz konusu uygulama için sayılı günler kala çip tedarikinde zorluk yaşanıyor. Bu nedenle vatandaşlar ve veteriner hekimler, sürenin uzatılmasını istiyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması ise Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi. Peki, Evcil hayvanlara mikroçip uygulamasında süre uzatılacak mı? Mikroçip uygulaması için ek süre verildi mi?
Evcil hayvan sahiplerini ilgilendiren mikroçip uygulamasında son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Uygulama için sayılı günler kala çip tedarikinde zorluk yaşanıyor. Bu nedenle vatandaşlar ve veteriner hekimler, sürenin uzatılmasını istiyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması ise Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi. Peki, Evcil hayvanlara mikroçip uygulamasında süre uzatılacak mı? Mikroçip uygulaması için ek süre verildi mi? İşte, merak edilenler...
Evcil hayvanlar için 'mikroçip' takma uygulamasının süresinin bitiş tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirtilmişti. Sürenin bitmesine sayıl günler kala Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci önemli bir açıklama yaptı.
MİKROÇİP UYGULAMASINDA SÜRE UZATILACAK MI?
Bakan Kirişçi, "Hayvan sahipleri için büyük önem taşıyan Mikroçip takma süresi uzatılabilir mi?" sorusuna "Bir bakacağız ona yani şu ana kadarki rakamların genel gidişatına da bakarak değerlendireceğiz. Süre uzatılabilir." cevabını verdi.
SÜRE DOLUYOR...
'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' 26 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.Yönetmeliğe göre, evde yaşayan kedi, köpek ve gelincikler için çip takma zorunluluğu süresi, 31 Aralık 2022'de bitecek.
Mikroçip uygulaması ile kedi ve köpeklerin sağlık kontrollerinin takip edilmesi, sokağa bırakılma, kaybolma veya kaçırılma durumlarında hayvanların hem bulunabilmesi hem de sokağa bırakan veya kaçıranların tespit edilip, ceza uygulanabilmesi amaçlanıyor.
MİKROÇİP NEDİR?
Mikroçip, kalıcı bir elektronik tanımlama yöntemidir. Kendisi çok küçük olan mikroçip yaklaşık bir pirinç tanesi büyüklüğündedir. Evcil hayvanların boynunun arkasındaki omuz bıçaklarının arasına deri altına implante edilmek suretiyle kullanılabilmektedir. Her çipin, bir mikroçip tarayıcı kullanmak suretiyle geliştirdiği ve algıladığı benzersiz bir numarası bulunur. Mikroçip numarası, hayvan ve sahibi hakkındaki ayrıntılarla birlikte bir mikroçip veri tabanı kaydına kaydedilir.
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