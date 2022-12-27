Mikroçip uygulaması için ek süre verildi mi? Evcil hayvanlara mikroçip uygulamasında süre uzatılacak mı? Bakan Kirişci açıkladı!

Evcil hayvan sahiplerini ilgilendiren mikroçip uygulamasında son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. Uygulama için sayılı günler kala çip tedarikinde zorluk yaşanıyor. Bu nedenle vatandaşlar ve veteriner hekimler, sürenin uzatılmasını istiyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması ise Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den geldi. Peki, Evcil hayvanlara mikroçip uygulamasında süre uzatılacak mı? Mikroçip uygulaması için ek süre verildi mi? İşte, merak edilenler...

Evcil hayvanlar için 'mikroçip' takma uygulamasının süresinin bitiş tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirtilmişti. Sürenin bitmesine sayıl günler kala Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci önemli bir açıklama yaptı.

MİKROÇİP UYGULAMASINDA SÜRE UZATILACAK MI?

Bakan Kirişçi, "Hayvan sahipleri için büyük önem taşıyan Mikroçip takma süresi uzatılabilir mi?" sorusuna "Bir bakacağız ona yani şu ana kadarki rakamların genel gidişatına da bakarak değerlendireceğiz. Süre uzatılabilir." cevabını verdi.