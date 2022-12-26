Son dakika! Diyarbakır’da askeri araç devrildi: 6 yaralı

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Bu arada kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı.

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