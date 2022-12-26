İzmir’de kadın cinayeti! Tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Limontepe Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Nurhan F. ile kocası A.F. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın ardından A.F, eşini boğazından bıçakladı.Şüpheli, 5 yaşındaki kızını ev sahibine bıraktıktan sonra otomobille kaçtı.