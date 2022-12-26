İzmir’de kadın cinayeti! Tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü
YAŞAM AA
İzmir'de eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Nurhan F.’yi boğazından bıçaklayan cani eş, 5 yaşındaki kızını ev sahibine bıraktıktan sonra kaçtı.
İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Limontepe Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Nurhan F. ile kocası A.F. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın ardından A.F, eşini boğazından bıçakladı.Şüpheli, 5 yaşındaki kızını ev sahibine bıraktıktan sonra otomobille kaçtı.
Bağırma seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Nurhan F'nin hayatını kaybettiği belirledi.Nurhan F'nin cenazesi incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan çiftin 12 yaşındaki çocuklarının olay esnasında okulda olduğu, zanlının kaçmadan önce ev sahibine, "Çocuğu annesi birazdan alacak" şeklinde söz sarf ettiği öğrenildi.
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