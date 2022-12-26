İstanbul’da feci kaza! Yaşlı kadın TIR’ın altında kalarak can verdi

"BİZ UYARINCA TIR ŞOFÖRÜ DURDU"

Çevre esnafından Ahmet Aytekin, "Yaşlı çift bir anda tırın önüne atladı. Tır sürücüsü sanırım kör noktada kaldıkları için çifti görmedi ve kadını aracın altına aldı. Biz uyarınca tır şoförü durdu. Kadın tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Eşi de hastaneye kaldırıldı" dedi.