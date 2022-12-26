İstanbul’da feci kaza! Yaşlı kadın TIR’ın altında kalarak can verdi
İstanbul’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir çifte tır çarptı. Tırın altında sürüklenen 70 yaşındaki Kafiye Kaygusuz hayatını kaybetti. Eşi Bekir Kaygusuz ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'da yaşanan kaza, saat 12.30 sularında Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Kafiye ve Bekir Kaygusuz çiftine cadde üzerinde seyir halinde olan Serdar Kara hakimiyetindeki 57 ABB 622 plakalı tır çarptı. Kazada tırın altında kalarak sürüklenen 70 yaşındaki Kafiye Kaygusuz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Eşi Bekir Kaygusuz ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken hayatını kaybeden kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı. Öte yandan, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
"BİZ UYARINCA TIR ŞOFÖRÜ DURDU"
Çevre esnafından Ahmet Aytekin, "Yaşlı çift bir anda tırın önüne atladı. Tır sürücüsü sanırım kör noktada kaldıkları için çifti görmedi ve kadını aracın altına aldı. Biz uyarınca tır şoförü durdu. Kadın tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Eşi de hastaneye kaldırıldı" dedi.
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