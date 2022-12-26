Kocaeli’de restoran bahçesinde cinayet! Kıymet’i öldüren cani eşin ifadesi ortaya çıktı
Kocaeli’de 35 yaşındaki Kıymet Budak, bir restoranın bahçesinde eşi Şafak Budak tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kıymet’i 2 el ateş ederek öldüren cani eş Şafak Budak’ın ifadesi ortaya çıktı. Budak, “Eşimin beni aldattığını düşündüm, o gece sessiz olduğu için sahile çağırıp konuşacaktım. Sinirlenince kendime hakim olamadım iki el ateş edip öldürdüm” dedi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşanan olay, önceki gün saat 01.00 sularında Halıdere Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Kıymet Budak restoranın bahçesinde konuştuğu eşi Şafak Budak tarafından tabanca ile vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kıymet Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, olayın ardından Budak'ın eşi Şafak Budak ile onun ağabeyi N.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şafak Budak tutuklanırken, ağabeyi N.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde Şafak Budak'ın eşiyle konuştuğu sırada tabancasını çıkarıp ateş ettiği anlar yer aldı.
"EŞİMİN BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜM"
Şafak Budak'ın ifadesi ortaya çıktı. Eşinin kendisini aldattığını öne süren Şafak Budak, "Evlendikten sonra İran'a taşındık. Bir süre sonra İran'da yapamayıp tekrar Kocaeli'ye dönmeye karar verdik. Buraya geldikten sonra eşimle aramızda problemler yaşanmaya başlandı. Eşimin beni aldattığını düşündüm, o gece sessiz olduğu için sahile çağırıp konuşacaktım. Bir süre yürüdükten sonra restoranın bahçesine geldik. Sinirlenince kendime hakim olamadım, iki el ateş edip öldürdüm" dedi.
İran asıllı Türk vatandaşı Kıymet Budak'ın cenazesinin alınması için ailesi ya da başka kimseler tarafından henüz bir başvuru yapılmadığı, cenazenin yapılan otopsi işlemlerinin ardından morgda bekletildiği öğrenildi.
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