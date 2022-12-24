Kocaeli’de kadın cinayeti! Restoranda vurulan Kıymet’in eşi ve kayınbiraderi gözaltında

ŞİZOFREN KAYINBİRADER İDDİASI

Alınan bilgilere göre, Kıymet Budak'ın eşi ve kayınbiraderi eskiden restoran olan ancak bir süredir çay bahçesi olarak hizmet veren mekana gelip oturdu. Ardından da şizofreni rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kayınbiraderi aniden kalkarak yengesine sarıldı. Yengesinin kendisini iteklemesi sonrası kayınbirader, silahına sarılarak ateş etti. Olayda Budak'ın, göğsünden vurduğu ileri sürüldü.