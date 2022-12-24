Kocaeli’de kadın cinayeti! Restoranda vurulan Kıymet’in eşi ve kayınbiraderi gözaltında
Kocaeli’de bir restoranda gece geç saatlerde 35 yaşındaki Kıymet Budak silahla 2 el ateş edilerek öldürüldü. Olayla ilgili eşi ve kayınbiraderi gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesine bağlı Halıdere mevkii Körfez Mahallesi'nde gece geç saatlerde oldukça hareketli dakikalar yaşandı. D-130 Karayolu üzeri Sahil mevkiinde meydana gelen olayda, Kıymet Budak isimli 35 yaşındaki kadın, silahla 2 el ateş edilerek vuruldu.
Kanlar içerisinde yere yığılan kadını görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.
Olay yerine kısa sürede polis ve 112 ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin yapmış oldukları kontrollerde genç kadının öldüğü belirlendi.
ŞİZOFREN KAYINBİRADER İDDİASI
Alınan bilgilere göre, Kıymet Budak'ın eşi ve kayınbiraderi eskiden restoran olan ancak bir süredir çay bahçesi olarak hizmet veren mekana gelip oturdu. Ardından da şizofreni rahatsızlığı olduğu ileri sürülen kayınbiraderi aniden kalkarak yengesine sarıldı. Yengesinin kendisini iteklemesi sonrası kayınbirader, silahına sarılarak ateş etti. Olayda Budak'ın, göğsünden vurduğu ileri sürüldü.
Öte yandan Budak yere düştüğünde kayınbiraderinin silahını ikinci kez ateşlediği ve yengesini bu defa kulak kısmından vurduğu iddia edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan genç kadının kocası ve kayınbiraderi oldukları öğrenilenn M.B ile Ş.B'nin emniyette sorgularına devam ediliyor.
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