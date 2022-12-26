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Erzurum buz kesti! Sıcaklık eksi 7

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2022
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Erzurum buz kesti! Sıcaklık eksi 7

Hava sıcaklığının eksi 7 dereceye düştüğü Erzurum, adeta buz kesti. İşe gitmek için aracının buz tutan camlarını güçlükle temizleyen vatandaş, "Hava sıcaklığı eksi 7 derece. Buz tutan araçlarımızın camlarını kazırken bile ellerimiz donuyor. Kar yağmamasına rağmen dondurucu havalar etkili" dedi.

Hava sıcaklığının eksi 7'ye düştüğü Erzurum'da soğuk hava nedeniyle araç camları, caddeler ve ağaçlar, kırağı ile buz tuttu.

Gece hava sıcaklığının eksi 10, gündüz eksi 7 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da kırağı tutan ağaçlar görsel şölen oluşturdu.

İşe gitmek için aracının buz tutan camlarını güçlükle temizleyen vatandaş, "Hava sıcaklığı eksi 7 derece. Buz tutan araçlarımızın camlarını kazırken bile ellerimiz donuyor. Kar yağmamasına rağmen dondurucu havalar etkili" dedi.

Öte yandan, bölge genelinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında Erzurum'da 10, Ardahan'da 19, Bayburt'ta 6 ve Erzincan'da 1 olarak ölçüldü.

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