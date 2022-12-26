Erzurum buz kesti! Sıcaklık eksi 7

Öte yandan, bölge genelinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında Erzurum'da 10, Ardahan'da 19, Bayburt'ta 6 ve Erzincan'da 1 olarak ölçüldü.

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