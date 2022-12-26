Devlet SMA hastası bebeğe nefes oldu! Ailenin büyük sevinci görenlerin içini ısıttı

"TAMAMEN DURDURMAYA İMKANIMIZ YOKTU AMA BU İLAÇ SAYESİNDE YAVAŞLATMAYA ÇALIŞTIK"

Devlet destekli ilaç kullanıldıktan sonra Hafize Arya'da meydana gelen değişimleri belirten baba Emin Eryılmaz "İlk fark ettiğimizde el ve ayak hareketleri hiç yoktu, çok hızlı solunumu vardı ve solunumu biraz dengesizdi. Ondan sonra biz geri ödeme çerçevesindeki ilacımızı kullanmaya başladık, üçüncü dozunu aldık. Her dozda iyileşme oldu. Şu an nispeten de olsa kollarında bir hareket var. Ayaklarında tam olarak olmasa da nefesinde bir düzelme var. Tamamen durdurmaya imkanımız yoktu ama bu ilaç sayesinde yavaşlatmaya çalıştık. Yetkililere çok teşekkür ediyorum bu ilaç adına" şeklinde konuştu.

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