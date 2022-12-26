Sakarya’da cadde ortasında dehşet anları! Kavga ettiği genci gözünü kırpmadan böyle öldürdü

Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Mimar Sinan Caddesi'nde 20 Aralık gecesi meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan 26 yaşındaki İbrahim Türer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olaya karışan 3 şüpheliyi tespit etti. Ekipler tarafından gerçekleşen operasyon neticesinde ise 2 kişiyi tespit etti.