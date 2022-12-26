Sakarya’da cadde ortasında dehşet anları! Kavga ettiği genci gözünü kırpmadan böyle öldürdü
Sakarya’da 26 yaşındaki İbrahim Türer, cadde ortasında kavga ettiği şahıs tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan genç tedavisi için kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, silahlı kavga anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Mimar Sinan Caddesi'nde 20 Aralık gecesi meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan 26 yaşındaki İbrahim Türer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olaya karışan 3 şüpheliyi tespit etti. Ekipler tarafından gerçekleşen operasyon neticesinde ise 2 kişiyi tespit etti.
Gözaltına alınan şüphelilerden M.E. isimli şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.
Olayın son şüphelisi olan B.M. ise Erenler ilçesinde saklandığı adreste Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
O ANLAR KAMERADA
26 yaşındaki İbrahim Türer'in ölümüyle neticelenen silahlı kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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