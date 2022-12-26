26 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sakarya’da cadde ortasında dehşet anları! Kavga ettiği genci gözünü kırpmadan böyle öldürdü

Sakarya’da cadde ortasında dehşet anları! Kavga ettiği genci gözünü kırpmadan böyle öldürdü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.12.2022 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
ABONE OL
Sakarya’da cadde ortasında dehşet anları! Kavga ettiği genci gözünü kırpmadan böyle öldürdü

Sakarya’da 26 yaşındaki İbrahim Türer, cadde ortasında kavga ettiği şahıs tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan genç tedavisi için kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, silahlı kavga anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Mimar Sinan Caddesi'nde 20 Aralık gecesi meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan 26 yaşındaki İbrahim Türer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olaya karışan 3 şüpheliyi tespit etti. Ekipler tarafından gerçekleşen operasyon neticesinde ise 2 kişiyi tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.E. isimli şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Olayın son şüphelisi olan B.M. ise Erenler ilçesinde saklandığı adreste Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O ANLAR KAMERADA

26 yaşındaki İbrahim Türer'in ölümüyle neticelenen silahlı kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, İbrahim Türer'in elindeki bıçakla beraber şüpheliyle kavga etmesi, şüphelinin elindeki silahla Türer'e arka arkaya ateş etmesi, kurşunların geldiği Türer'in yere düşmesi ve şüphelilerin kaçması kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA