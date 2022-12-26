Manisa’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Roma dönemi lahdini 5 milyon liraya satmak isterken yakalandı

Operasyonda S.D. gözaltına alındı. S.D'nin toprak altından çıkardığını söylediği Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 82 santimetre uzunluğunda, 64 santimetre eninde ve 53 santimetre yüksekliğinde, kabartmalarla süslü lahit arazide bulundu.

Şüpheli S.D, ifade işleminin ardından serbest bırakıldı. Lahit ise incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne gönderildi.

PEKİ, LAHİT NEDİR?

Günümüzde halen özellikle bazı devlet büyüklerinin mezarlarında da görülen lahit, Antik Çağ'da insanların ölülerini muhafaza ettikleri sandık şeklindeki mezardır. Genellikle yeryüzünde sergilenen ve çoğunlukla taştan oyulan bu mezar türü, Antik Çağ ve günümüzde sık sık mezar soyguncularının saldırılarına uğramış ve tahrip edilmişlerdir. Günümüze kadar özgün halinde korunmuş antik lahit örnekleri çok az sayıdadır.