Tartıştığı arkadaşının evine kurşun yağdırdı! Gece yarısı korku dolu anlar
Kırıkkale'de tartıştığı arkadaşlarına gece yarısı korku dolu anlar yaşatan bir kişi, kaldıkları evi tabancayla kurşun yağmuruna tuttuktan sonra polise teslim oldu.
Olay, Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi Şehit Bedri Şahin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.C.U. çarşı merkezindeki bir mekanda henüz bilinmeyen bir sebeple arkadaşlarıyla tartıştı.
Bir süre sonra telefonda da devam eden tartışmanın ardından H.C.U., gece saatlerinde tabancayla kurşun yağmuruna tuttuğu evdeki 3 kişiye korku dolu anlar yaşattı.
H.C.U., daha sonra yanında getirdiği tabanca mermilerinin ve 2 adette şarjörün olduğu çantayı sokağa bırakarak, olay yerinden uzaklaştı. O sırada evde bulunanlar ise şans eseri yaşanan olaydan yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bekçi sevk edildi. Olay Yeri Ekiplerince yapılan çalışmada, evin içine ve dış mekana birçok mermi çekirdeğinin isabet ettiği tespit edildi.
Mermi çekirdeklerinden dolayı sıkışan kapıda itfaiye ekiplerinin yardımıyla açıldı. H.C.U., olaydan bir saat sonra emniyete giderek polise teslim oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ ARSA çekilişi ne zaman? İl il TOKİ arsa kura tarihleri belli oldu mu? Ödemeler ve tahsis süreci nasıl olacak?
- KPSS 2022/13 tercih sonuçları her an açıklanabilir! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- EYT için artık son günler... Çoğu kişi bunları bilmiyor! EYT ile emekli olabilmek için formüller tek tek sıralandı
- Danıştay 7 farklı branşta personel alımı yapıyor! Başvurular ne zaman, nasıl yapılır? Kadro dağılımı ve şartlar...
- Sağlık Bakanlığı 2. alım ne zaman? 2023 sağlık personeli alımı ikinci atamalar hangi tarihte yapılacak? KPSS tercih kılavuzu...
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2022-2023 AÖL açık lise 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- WhatsApp bu telefonlara sırt çevirdi! Apple ve Android cihazı olanlar dikkat! WhatsApp desteği bitecek telefonlar listesi
- PTT PERSONEL ALIMI 2023: 55 bin personel alımı ilanı yayımlandı mı? PTT memur alımı başvuru ne zaman?
- Emekliye seyyanen ve enflasyon zammı! 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
- Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 24 Aralık TS FB derbisi şifreli mi, şifresiz mi? Karşılaşma saat kaçta?
- Tüm çalışanları ilgilendiren Ocak zammı! Refah payına yansıyacak! Gelir ve damga vergisi, asgari ücret desteği...
- NEVŞEHİR TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE | Avanos, Merkez, Ürgüp, Gülşehir, Kozaklı TOKİ kura sonuçları sorgulama!